Ucraina: ministro Difesa, non colpiremo il territorio della Russia con armi a lungo raggio

- L’Ucraina non userà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per attaccare il territorio della Federazione Russa. Lo ha assicurato il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. “Diciamo sempre ufficialmente ai nostri partner che non useremo le armi fornite dagli alleati stranieri per colpire sul territorio russo. Prendiamo di mira solamente le unità russe nel territorio ucraino temporaneamente occupato”, ha spiegato il ministro in conferenza stampa. (Kiu)