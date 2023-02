Roma: controlli antidroga, 13 arresti e centinaia di dosi sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Prosegue, mirata e senza sosta, l’attività antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica, che ha consentito nel corso di diversi controlli, eseguiti negli ultimi giorni, in diversi quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, di arrestare 13 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e di sequestrare ingenti quantità di droga e denaro contante. In particolare i Carabinieri della stazione di Roma San Basilio nel corso di un regolare servizio di controllo del territorio, transitando in via Luigi Gigliotti, hanno notato un uomo di 28 anni, già conosciuto perché attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aggirarsi a piedi. L’uomo è stato fermato e sottoposto ad un controllo a seguito del quale è stato trovato in possesso di 10 involucri contenenti cocaina del peso di circa 6 grammi. (segue) (Rer)