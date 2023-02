Roma: controlli antidroga, 13 arresti e centinaia di dosi sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca, nel corso di due distinte attività, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone. Nei pressi della nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, i militari hanno fermato una donna, romana di 39 anni, notata cedere una dose di cocaina ad un romano che è stato identificato e segnalato come assuntore alla competente Autorità. La droga e la somma contante di 20 euro è stata sequestrata. In via G.B. Scorza, sempre nei pressi della nota piazza di spaccio, hanno arrestato due persone, un romano di 34 anni e un italiano di 18, entrambi con precedenti e disoccupati, sorpresi mentre il primo cedeva un involucro di hashish ad una ragazza che è stata identificata e segnalata quale assuntore, il secondo era appostato con compiti di vedetta. Bloccati e sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 1 dose di hashish e della somma contante di 75 euro, provento dell’attività illecita. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri della Stazione Monte Mario hanno rinvenuto e sequestrato ad una romana di 27 anni, quasi 21mila euro e oltre 300 grammi di hashish nonché, materiale idoneo a tagliare e confezionare lo stupefacente. (segue) (Rer)