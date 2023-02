Roma: controlli antidroga, 13 arresti e centinaia di dosi sequestrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Acilia invece, i Carabinieri hanno arrestato uno studente romano di 21 anni, che è stato trovato in possesso, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, della somma contante di 30 mila euro, nonché di 100 grammi di hashish, 25 di cocaina e 2 di marijuana, e vario materiale per il confezionamento. In piazza di Saxa Rubra, i Carabinieri hanno fermato e sottoposto a controllo un romano di 56 anni, con precedenti, fermo a bordo della propria autovettura, trovato in possesso di 19 dosi di cocaina del peso di circa 30 grammi e della somma contante di 830 euro, ritenuto provento della pregressa attività di spaccio. A casa dell’uomo i militari hanno poi rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro. In piazza Giureconsulti, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 18 anni, con precedenti e senza fissa dimora, sorpreso a cedere un frammento di hashish ad uno straniero che è stato identificato e segnalato quale assuntore. (segue) (Rer)