Roma: controlli antidroga, 13 arresti e centinaia di dosi sequestrate (4)

- In via Portuense, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria hanno fermato un cittadino libanese di 24 anni, con precedenti, mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico con addosso dosi di hashish e cocaina del peso di circa 6 grammi. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 20enne romeno, con precedenti, bloccato in viale Giorgio Morandi mentre cedeva 2 dosi di cocaina ad una donna identificata e segnalata quale assuntrice. A seguito della perquisizione personale i militari hanno sequestrato 11 dosi di cocaina e la somma contante di 285 euro. (segue) (Rer)