Roma: controlli antidroga, 13 arresti e centinaia di dosi sequestrate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In circonvallazione Nomentana, i Carabinieri della stazione di Roma piazza Bologna hanno arrestato un 20enne romano, che è stato sottoposto ad un controllo di iniziativa, mentre passeggiava a piedi. Addosso deteneva 60 grammi di hashish, 100 euro in contanti ed un bilancino di precisione. A casa del 20enne i militari hanno rinvenuto ulteriori 5 grammi nella disponibilità del fratello che è stato segnalato alla competente autorità. In fine presso la stazione Ferroviaria di Roma Monte Mario, a bordo del treno regionale, i militari hanno arrestato un cittadino straniero di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, già conosciuto, trovato in possesso di 3 involucri termosaldati contenenti un grammo cadauno di eroina. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (segue) (Rer)