Medio Oriente: Netanyahu, Europa più vicina alla posizione di Israele sull'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è più vicina alla posizione di Israele nel contrasto al tentativo dell’Iran di ottenere la bomba atomica. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, oggi in Consiglio dei ministri dopo essere tornato da un incontro a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron. "Al centro della nostra lunga conversazione, devo dire, c'era un obiettivo comune: combattere il tentativo dell'Iran di ottenere armi nucleari e un arsenale nucleare", ha detto Netanyahu, citato dal quotidiano “Jerusalem Post”. “Non abbiamo la stessa posizione, ma le nostre posizioni sono molto più vicine", ha detto Netanyahu, parlando positivamente anche della linea israelo-statunitense sull'Iran, dopo le visite del mese scorso del segretario di Stato americano, Antony Blinken, e del consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan. Netanyahu ha poi minimizzato gli avvertimenti della comunità imprenditoriale in merito al potenziale danno finanziario del controverso programma di riforma della giustizia. Come parte della sua visita a Parigi, Netanyahu ha incontrato 60 rappresentanti delle aziende francesi che potrebbero aumentare gli investimenti nello Stato ebraico: “Ho ripetuto loro quello che ho detto molte volte: l'economia di Israele è forte e nel tempo continuerà a rafforzarsi. Chiunque investa in Israele ne beneficerà".(Res)