Turchia: arrestati 15 membri dello Stato islamico che pianificavano attacchi terroristici

- Le autorità turche hanno arrestato 15 persone sospettate di aver pianificato attentati terroristici contro i consolati di Svezia e Olanda a Istanbul per "vendicare" il rogo del Corano davanti all'ambasciata turca di Stoccolma. I detenuti sono accusati in relazione al ramo afghano dell'organizzazione terroristica lo Stato islamico - provincia del Khorasan, il ramo afgano del gruppo terroristico fondato dal sedicente "califfo" Abu Bakr al Baghdadi. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco "Hurriyet", i sospettati avrebbero potuto colpire anche luoghi di culto appartenenti a cristiani ed ebrei. L'organizzazione terroristica, peraltro, ha invitato i suoi sostenitori a organizzare attacchi terroristici in Svezia in un comunicato diffuso via Telegram. Ankara, da parte sua, "ha rafforzato le misure di sicurezza a seguito degli attacchi contro l’Islam e contro la Turchia delle ultime settimane". Lo scorso gennaio, l'ambasciata degli Stati Uniti in Turchia aveva messo in guardia i cittadini statunitensi da possibili imminenti attacchi di rappresaglia da parte di terroristi contro chiese, sinagoghe e missioni diplomatiche a Istanbul o in altri luoghi frequentati dagli occidentali, specialmente nelle aree di Beyoglu, Galata, Taksim e Istiklal. (segue) (Lit)