Turchia: arrestati 15 membri dello Stato islamico che pianificavano attacchi terroristici (2)

- Nove Paesi occidentali, tra cui Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania e Regno Unito, hanno chiuso i propri consolati in Turchia per possibili minacce terroristiche. La Farnesina, tramite il sito web "Viaggiare sicuri", raccomanda agli italiani di adottare misure di cautela, anche attenendosi alle indicazioni fornite dalle autorità locali, nei luoghi ad elevata frequentazione ad Istanbul, Ankara, Smirne, nelle principali città del Paese e nelle più note mete turistiche e balneari (ad esempio la Cappadocia), evitando celebrazioni ed assembramenti, installazioni militari e delle forze dell’ordine, luoghi in prossimità di sedi diplomatiche e consolari, luoghi di culto, tra cui quelli cristiani, e sedi di associazioni e fondazioni a carattere religioso, soprattutto in occasione di manifestazioni politiche o di cerimonie religiose. Questo alla luce dell’attentato avvenuto il 13 novembre 2022, in un’area centrale di Istanbul, dei recenti episodi in cui sono state bruciate copie del Corano in Europa e, da ultimo, di potenziali minacce terroristiche. (Lit)