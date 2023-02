© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta del consiglio comunale di Milano prevista per domani ospiterà in videocollegamento l'intervento del sindaco di Francoforte, Nargess Eskandari-Grϋnberg, nata a Teheran e rifugiata in Germania, sul difficile momento storico che sta affrontando il popolo iraniano. Seguiranno poi la presentazione e la discussione di eventuali documenti collegati.(Com)