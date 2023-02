Roma: Acea, ripristinata regolarità fornitura idrica in zona Tor Marancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna l'acqua in zona Tor Marancia a Roma. Acea informa che è stata ripristinata la regolarità della fornitura idrica a Tor Marancia e nelle zone limitrofe, interessate ieri da un importante danno idrico. L’intervento di riparazione è terminato nella serata di ieri grazie alle squadre operative altamente specializzate di Acea Ato 2 intervenute sul posto sin dalle prime ore del verificarsi del danno. Il guasto si è rivelato particolarmente complesso ed ha richiesto molte ore di lavorazione. Per ogni ulteriore necessità è sempre a disposizione il numero verde di segnalazione 800.130.335. (Com)