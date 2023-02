Trasporti: Roma, approvato progetto fattibilità tranvia Termini-Vaticano-Aurelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto da Roma servizi per la mobilità, e il quadro economico della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. L'ordinanza della commissaria straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, è stata trasmessa ad Invitalia per la pubblicazione del bando di gara. Lo annuncia in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "Compiamo altri importanti passi in avanti - spiega Patanè - nel percorso che porterà Roma a dotarsi di un'infrastruttura di trasporto fondamentale per collegare il centro della città alla periferia ovest. La prima tratta della tranvia, Termini-Venezia, sarà realizzata per il Giubileo 2025". (segue) (Com)