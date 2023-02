Trasporti: Roma, approvato progetto fattibilità tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ruolo determinante nella realizzazione dell'opera sarà svolto da Invitalia, a cui la suddetta ordinanza è stata trasmessa per la pubblicazione del bando di gara. Per la Tva e le altre tre tranvie giubilari, Togliatti, Verano-Tiburtina e Termini-Giardinetti - spiega Patanè - sarà infatti l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del ministero dell'Economia, ad avere fino alla fine del 2026 la funzione di Centrale di Committenza e di supporto tecnico-operativo per la realizzazione delle infrastrutture", conclude l'assessore. (Com)