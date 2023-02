Cina: rimosso dall'incarico il responsabile dell’Amministrazione meteorologica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno rimosso dal suo incarico il responsabile dell’Amministrazione meteorologica nazionale, Zhuang Guotai. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. L’annuncio segue l’abbattimento nei cieli degli Stati Uniti di un pallone sonda che, secondo il governo di Pechino, era impiegato per scopi di ricerca, principalmente meteorologica. Un funzionario rimasto anonimo ha confermato all’emittente “Cnn” che il velivolo è stato abbattuto nella serata di ieri mentre sorvolava l’Oceano atlantico. Il pallone sonda è arrivato negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana in Montana, passando attraverso l’Alaska e il Canada, per poi muoversi verso Est e sorvolare il Kansas, la Carolina del Nord e la Carolina del Sud, uscendo dallo spazio aereo federale. (segue) (Cip)