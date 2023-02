Lazio 2023: D'Elia (Pd), centrodestra richiama a voto di fiducia su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "richiama apertamente l'elettorato ad un voto di fiducia sul Governo e nasconde quotidianamente il candidato Rocca 'Mister X' che si dimostra impresentabile e con un programma last-minute davvero preoccupante nel quale non esistono i diritti delle donne e non troviamo traccia delle politiche di genere. Il centrodestra ha paura di perdere le elezioni e sta cercando in tutti i modi di confondere gli elettori". Lo dichiara in una nota la deputata del Pd, Cecilia D'Elia. (Com)