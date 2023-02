Lazio 2023: Balì (Polo progressista), Salvini contro i più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Rocca e Durigon "si comprano case con grandi sconti, Salvini se la prende con i poveri cercando di metterli gli uni contro gli altri alimentando gravi tensioni sociali. Il governo continua imperterrito la sua politica contro i poveri. Il vicepresidente del Consiglio promette case popolari sfitte solo agli italiani". Lo dichiara in una nota Tina Balì capolista Polo progressista. "Intanto continuano gli sfratti ai morosi incolpevoli e nessun riparo sociale, agli italiani, ma fragili. Salvini ha nulla da dire su questo - aggiunge Bali -? Noi di Polo Progressista siamo per una società in cui i diritti di tutti siano rispettati senza differenza di razza, di genere, di religione, come afferma la nostra Costituzione . Forse la dovremmo regalare al ministro Salvini con un Post scriptum a mano e senza differenza di classe", conclude. (Com)