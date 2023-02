Lombardia 2023: Majorino, c'è grande voglia di cambiamento, partita è tra chi vuole cambiare e chi no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia c'è una grande voglia di cambiamento e la partita è tra chi vuole continuare con due ricette che si assomigliano e chi vuole cambiare. Lo ha dichiarato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Pierfrancesco Majorino, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "(Attilio) Fontana e (Letizia) Moratti rappresentano film molto simile, ci sono stati 28 anni di governo di centrodestra. Se non si cambiano le persone non si affronta il tema di una Lombardia più giusta che vada al passo dei territori e delle comunità. La nostra è una bella scommessa per il futuro", ha aggiunto.(Rin)