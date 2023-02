Lazio 2023: Bianchi, principi di legalità e antimafia in statuto regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, questa mattina è stata ad Anzio, Comune che assieme a Nettuno è stato sciolto e commissariato per mafia lo scorso ottobre. "Per mesi i consiglieri di opposizione hanno denunciato gli illeciti e le ingerenze mafiose senza essere ascoltati. Per mesi il M5s si è battuto a testa alta al fianco dei cittadini e delle associazioni in nome della legalità e in difesa delle Istituzioni - scrive Bianchi su Facebook -. Chi ancora oggi si ostina a ripetere che nel Lazio la mafia non esiste e non colpisce, dice il falso e lo confermano i fatti. Al governo della Regione inseriremo i principi di legalità e antimafia all’interno dello statuto regionale. Perché i cittadini meritano risposte, ma soprattutto meritano una Politica nuova che si impegni a contrastare con ogni mezzo chi fa dell’illegalità e del malaffare pratiche d’uso quotidiane", conclude. (Rer)