Lombardia 2023: Majorino, regione deve tornare a correre, priorità alla sanità

- La Lombardia deve tornare a correre e tornare ad essere più giusta e ambiziosa e per farlo la prima cosa da fare è mettere in mano alla questione sanità, poiché non possiamo accettare che si dica ai cittadini lombardi "se volete farvi curare, pagate". Lo ha dichiarato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Pierfrancesco Majorino, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "I tempi di attesa per le cure sanitarie non sono esplosi in nessuna regione come da noi, e la corsa alla sanità privata è dovuta al fatto che nessuno vuole stare mesi in attesa", ha sottolineato Majorino, ricordando come sia più che raddoppiato il numero dei cittadini lombardi che hanno abbandonato le cura. "Questo viola la Costituzione. Bisogna ripartire da qui per ricostruire il sistema", ha aggiunto. (Rin)