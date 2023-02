© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si vota per elezioni regionali, non nazionali. Conta la persona, la credibilità. La sfida è tra me e Rocca, tra la forza dei risultati e un mondo antico che ha lasciato macerie. Si vince per un voto in più, può essere il tuo". Lo scrive su Twitter il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)