Lombardia 2023: Moratti, appello a voto utile in questo contesto è fumo negli occhi

- “In un contesto in cui ancora abbiamo il 40 per cento” degli elettori “che non ha ancora deciso” di votare, “credo che l’appello al voto utile sia un po’ fumo negli occhi”. Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia appoggiata dal Terzo Polo, Letizia Moratti, ospite della trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai3. “Io credo e spero che i lombardi votino le proposte, i contenuti”, ha aggiunto.(Rin)