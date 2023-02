Egitto-Qatar: tenuta al Cairo la prima riunione del comitato di consultazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi al Cairo la prima riunione del comitato di consultazione politica tra i ministeri degli Esteri di Qatar ed Egitto. Secondo l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, le delegazioni erano guidate per il Paese del Golfo da Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, assistente ministro degli Esteri per gli Affari regionali, e per l’Egitto da Arabi Alaa Moussa, assistente ministro degli Esteri egiziano per gli Affari arabi. Durante l'incontro si è discusso “degli ultimi sviluppi arabi e internazionali e diverse questioni di interesse comune, in particolare la causa palestinese”, aggiunge la “Qna”. Le parti hanno sottolineato “la necessità di intensificare gli sforzi congiunti per raggiungere la prosperità e lo sviluppo per superare le sfide che la regione araba deve affrontare”, conclude l’agenzia del Qatar. La riunione rompe definitivamente il “gelo” diplomatico tra i due Paesi iniziato a nell’estate del 2017 e conclusosi a gennaio 2021. I due Paesi, infatti, hanno vissuto un periodo di crisi diplomatica da giugno 2017 a gennaio 2021 a causa del sostegno di Doha alla Fratellanza musulmana, organizzazione che l’Egitto considera alla stregua di un gruppo terroristico. (Cae)