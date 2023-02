Difesa: sistemi Patriot polacchi schierati all’aeroporto di Varsavia-Babice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi d’arma Patriot polacchi dispiegati a Sochaczew, in Masovia, sono in corso di trasferimento all’aeroporto di Varsavia-Babice. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak. L’aeroporto in questione si trova nel quartiere di Bemowo, nella parte occidentale della capitale polacca. “Questo è un elemento importante dell'addestramento dei soldati della terza Brigata missilistica di difesa aerea di Varsavia”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Vap)