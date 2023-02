Lombardia 2023: Calenda, partita apertissima, immorale votare Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Letizia hai fatto una campagna straordinaria, la partita è apertissima perché Fontana non è votabile" e per come ha gestito un periodo critico come il Covid, "è immorale votare Fontana". Lo ha detto Carlo Calenda dirante l'incontro al Teatro Parenti di Milano con Letizia Moratti e Matteo Renzi. E votare Majorino, ha aggiunto, "non è immorale ma trovate voi la parola. Io e Matteo siamo molto fieri di essere alle spalle di una grande donna", ha concluso. (Rem)