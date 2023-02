Lavoro: Fit-Cisl Lazio, bene accordo con AdR su 257 stabilizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo siglato ieri tra sindacati e Adr, "oltre a garantire 257 stabilizzazioni, migliora il profilo orario - quindi lo stipendio - di molti lavoratori: si tratta di un risultato importante e non scontanto, che segna la ripartenza di un settore che ha subìto drasticamente i contraccolpi della pandemia. L'auspicio è che l'intesa sia il primo passo verso una stagione di ulteriore dialogo, che sicuramente potrà portare verso traguardi notevoli". E'quanto si legge in una nota del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e del segretario regionale responsabile del dipartimento Trasporto Aereo della Fit-Cisl del Lazio, Stefania Fabbri. "In questi durissimi anni, ci siamo trovati più volte a denunciare il fatto che circa 40 mila famiglie sul nostro territorio, delle comunità aeroportuali di Fiumicino e di Ciampino, stavano fronteggiando una crisi senza precedenti: alla luce di questo scenario, l'accordo raggiunto ieri è, a maggior ragione, motivo di soddisfazione - prosegue la nota dei sindacati -. Un'ultima, importante osservazione riguarda il fatto che lo scalo di Roma Fiumicino ha nuovamente conquistato il titolo di Europe Best Airport Award 2022: ancora una volta, qualità del servizio e benessere dei lavoratori vanno di pari passo. E'importante proseguire sulla via del dialogo tra azienda e sindacato e delle corrette relazioni industriali, per guardare al futuro con fiducia e garantire i lavoratori, che con il loro operato hanno contribuito al raggiungimento di importanti riconoscimenti", concludono i sindacalisti. (Com)