Sicurezza: Coisp, solo grazie a poliziotti corteo anarchici non sfociato in violenza

- “Complimenti alla Questura di Roma per l’ottima capacità di predisporre un perfetto servizio di ordine pubblico per la manifestazione degli anarchici, poi trasformatasi in corteo, avvenuta ieri a Roma”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “È solo grazie alla professionalità dei colleghi se, nonostante i numerosi momenti di tensione avvenuti durante l’evento, la situazione non è degenerata in maniera drammatica e ingestibile. La tensione, infatti, è stata sempre smorzata dai poliziotti che sono riusciti ad arginare violenti e facinorosi”, continua. “Manifestazioni del genere - conclude - sia per il fatto di non essere preannunciate, ma soprattutto a causa degli stessi organizzatori che nella maggior parte dei casi vanno alla continua ricerca dello scontro, sono sempre molto complesse da gestire. La Federazione Anarchica Informale, inoltre, rappresenta un importante rischio di violenza eversiva nel nostro Paese e le recenti manifestazioni, avvenute in contemporanea in più città, ne sono la dimostrazione”, conclude. (Com)