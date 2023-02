Energia: Meloni, Italia è centrale per l'Europa, con questo governo è consapevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "è al centro dei principali flussi di energia dell'Europa, abbiamo il dovere di trasformare l'Italia nella porta dell'Europa per l'energia. Così si garantisce il diritto delle persone a non emigrare. Su questo stiamo lavorando molto a livello internazionale. Dicono che l'Italia è isolata, ma quello che la gente non capisce che non è possibile di isolare l'Italia, più che altro il punto è se l'Italia è consapevole della sua centralità, e adesso con questo governo lo è". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. (Rer)