Ucraina: ministro Esteri britannico, unica strada per la pace sono le forniture di armi a Kiev

20 luglio 2021

- La fornitura di armi all’Ucraina è l’unica strada per la pace e la vittoria contro la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, in un articolo per il quotidiano “Times of Malta”. “Le ambizioni di Vladimir Putin non si fermano alla conquista e all’annessione dell’Ucraina. Vuole sbaragliare la politica mondiale e porre fine all’ordine internazionale. Se avrà successo ci riporterà tutti a un’epoca di violenza e conquista”, ha avvertito il ministro. “Putin risponde soltanto alla forza dei suoi oppositori”, ha aggiunto Cleverly, per il quale “dare agli ucraini gli strumenti di cui hanno bisogno per finire il loro lavoro è il più veloce – a dire il vero l’unico – sentiero per la pace”. (Res)