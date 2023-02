Spagna: ministro Esteri, relazioni con Marocco basate su dialogo e rispetto sono migliorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le relazioni tra Spagna e Marocco basate su un dialogo politico "rafforzato" e sul "rispetto reciproco sono migliorate e ciò che conta sono i risultati". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", pochi giorni dopo il vertice di alto livello di Rabat. In merito all'assenza personale del re del Marocco, Mohammed VI, Albares ha replicato che il sovrano è stato "coinvolto personalmente" nella preparazione dell'incontro e che il presidente Pedro Sanchez è probabilmente il capo dell'esecutivo spagnolo in democrazia che ha visto più volte il sovrano del Paese nordafricano. Il ministro ha poi ricordato che Sanchez ha ricevuto un invito a Rabat per un futuro incontro con Mohammed VI, per il quale non è ancora stata fissata una data, e che secondo il comunicato della casa reale "avverrà presto". Il capo delle diplomazia spagnola ha evidenziato che la situazione tra i due Paesi è migliorata perché sono migliorate anche le relazioni commerciali, aumentate le possibilità di investimento nel settore ferroviario, nel ciclo dell'acqua, nelle strutture igienico-sanitarie e nel settore agroalimentare e anche dell'insegnamento spagnolo nelle scuole marocchine. Per quanto riguarda i valichi di frontiera delle città autonome spagnole di Ceuta e Melilla, Albares ha precisato che è stato concordato un calendario che sarà dispiegato "gradualmente". In merito al Sahara occidentale, il ministro ha risposto che la soluzione "non sarà imposta dalla Spagna", ma sarà proposta dall'inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, che ha descritto come un "grande diplomatico" che ha il sostegno del governo spagnolo. (Spm)