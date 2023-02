Spagna: Vox propone di rendere illegali i partiti indipendentisti baschi e catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere un referendum nazionale con cui rendere illegali i partiti indipendentisti baschi e catalani, ritenendoli "contrari all'esistenza della Spagna e alla sua sovranità". Nel testo, che sarà discusso la prossima settimana al Congresso dei deputati, Vox cita gli ultimi accordi che il governo di Pedro Sanchez ha raggiunto con i gruppi pro-indipendenza. La sua conclusione è che "i nemici della Spagna agiscono con la compiacenza del governo, sapendo di poter trovare in esso un alleato". Secondo il partito sovranista, l'esecutivo "agisce come un burattino" nelle mani di separatisti e sostenitori dell'ex gruppo terrorista indipendentista basco Eta, "che ottengono concessioni, influenza e trasferimenti in cambio del loro appoggio, che si traducono in un danno per l'uguaglianza degli spagnoli". La proposta è che il governo si avvalga dell'articolo 92 della Costituzione e indica un referendum per chiedere al popolo spagnolo se vuole "rendere illegali i partiti separatisti e quelli che sono contrari all'esistenza stessa della Spagna e alla sua sovranità". Indipendentemente da questo referendum, Vox ha incluso già nella mozione un'altra proposta di modifica della legge dei partiti per facilitare la messa al bando di formazioni politiche "contrarie all'esistenza stessa della Spagna e alla sua sovranità". Inoltre, la formazione di Santiago Abascal ha sollecitato l'esecutivo a reintrodurre il reato di indizione illegale di un referendum, già promosso dal governo del popolare José Maria Aznar nel 2003 e che due anni dopo fu abrogato per volere del governo socialista di José Luis Rodriguez Zapatero. (Spm)