Lazio 2023: Meloni, Regione rimasta indietro con sinistra

- Nella campagna elettorale per la Regione Lazio "la sinistra non sta spiegando gli errori fatti in questi anni. Questa è una regione che ha Roma al suo interno, ed è rimasta indietro rispetto alle sue potenzialità". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.(Rer)