Lombardia 2023: Moratti, su appello Sala a voto utile, irrealizzabile, lasceremo Majorino a opposizione

19 luglio 2021

- "La campagna è quasi come se partisse adesso, perché tante persone non sanno che si vota, sono ancora indecise, l'esito del voto è tutt'altro che scontato" quindi "quello che dice Sala francamente è un desiderio che non sarà realizzato. Lasceremo a Majorino l'opposizione, come ha sempre fatto molto bene". Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia appoggiata dal Terzo Polo, Letizia Moratti, a margine di un incontro al Teatro Parenti di Milano con Carlo Calenda e Matteo Renzi, commentando con i cronisti l'appello del sindaco Giuseppe Sala al voto utile. (Rem)