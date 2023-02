Cospito: Meloni, Stato non tratta con mafia ma neanche con chi lo minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato "non deve trattare con la mafia ma neanche con chi lo minaccia". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, in riferimento agli anarchici e alle proteste a sostegno di Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis, a cui lo stesso Cospito è sottoposto e contro il quale è in sciopero della fame(Rer)