Lazio 2023: Meloni, Rocca eccellenza italiana, è caduto e si è rialzato

- Per il ruolo di candidato presidente "avevamo personalità autorevolissime in Fd'I, per questo ruolo ma abbiamo scelto Rocca perché è una eccellenza italiana". Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. "È una persona che ha sbagliato in gioventù, è caduto e si è rialzato. È diventato presidente della Croce Rossa. La sua storia ci racconta che chiunque si può rialzare e andare ovunque", ha concluso. (Rer)