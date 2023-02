Lazio 2023: Rocca, Gualtieri è sindaco Pokemon, chiarisca su area termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "prima o poi dovrà palesare, uscire dal palazzo e spiegare come risolve il problema della viabilità sulla via Ardeatina" nei pressi del termovalorizzatore. "Roma ha un sindaco desaparecido, che non sa ascoltare le istanze della città, si è creato la figura dell'uomo Pokemon, scompare quando lo ritiene opportuno ma lo cercherò e, se lo troverò, gli chiederò di fare chiarezza". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma. (Rer)