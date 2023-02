Lazio 2023: Rocca, D'Amato fa fenomeno su Covid ma merito è di operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra "Alessio D'Amato, mi brucia che faccia il fenomeno sul Covid. Sono state le donne e gli uomini del servizio sanitario che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno ottenuto questi risultati". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma. "La Regione è stata abbandonata a se stessa, per dieci anni, nelle province si sentono abbandonati, i nostri pendolari sulla Roma-Lido e Roma-Viterbo si sentono abbandonati. Nei pronto soccorso ci sono le attese più alte d'Italia. E non è un problema di risorse ma di come si usano i soldi dei contribuenti. Alessio D'Amato ha speso solo il 3 per cento delle risorse", ha concluso. (Rer)