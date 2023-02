Lombardia 2023: Moratti, Majorino a opposizione, Fontana? Non so se giusto scomodare ministri per sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Majorino si candida a fare opposizione, noi invece ci candidiamo a governare. Il nostro obiettivo è vincere e abbiamo tanti indecisi da convincere. La competizione è apertissima e noi possiamo vincere, insieme possiamo farlo". E su Fontana "nei manifesti ha sempre Salvini vicino e quando non c'è Salvini chiama a raccolta cinque ministri. Non so se è una cosa giusta scomodare cinque ministri del governo per una campagna elettorale". Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia appoggiata dal Terzo Polo, Letizia Moratti, a margine di un incontro al Teatro Parenti di Milano con Carlo Calenda e Matteo Renzi. Sempre sul governatore ha poi aggiunto: "Non possiamo avere la memoria corta per rispetto ai lutti che abbiamo avuto in questa Regione. Fontana mi insegue, quando parlo di liste d'attesa lo fa anche lui, adesso ho iniziato a parlare di pronto soccorso, vediamo se lo farà anche lui", ha concluso Moratti. (Rem)