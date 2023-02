Migranti: Meloni, abbiamo dato regole per Ong, salvataggio non è traghetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione migranti "abbiamo cercato di stabilire delle regole per le Ong, ma anche questo è stato contestato. Se la tua opera è di salvataggio, quando salvi qualcuno lo prendi e lo devi salvare immediatamente, se lo lasci su una nave per settimane finché la nave non è piena, quello non è salvataggio, è traghetto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'evento organizzato dal centrodestra all'Auditorium Conciliazione di Roma per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. (Rer)