Spagna: ministra Belarra, profitti "osceni" di Santander e Bbva dimostrano che presidenti sono "usurai"

- I benefici "milionari" ed "osceni" delle banche Santander e Bbva dimostrano che i suoi presidenti non sono imprenditori ma "usurai e avidi". Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", lo ha detto la ministra dei Diritti sociali spagnola e segretaria generale di Unidas Podemos (Up) Ione Belarra, rivendicando ancora una volta la necessità di mettere in campo la sua proposta di un tetto ai mutui a tasso variabile di fronte all'aumento dei tassi di interesse. Nel corso di un evento di partito, Belarra ha affermato che quando ha definito il proprietario della catena di supermercati Mercadona, Juan Roig, come un "capitalista spietato" chiedendo di limitare i prezzi dei prodotti alimentari ai livelli antecedenti alla guerra in Ucraina, "c'è chi ha detto che i ricchi non possono essere nominati". A fronte di ciò, la ministra spagnola ha chiarito che Up continuerà a sottolineare che la ricchezza in Spagna "ha nomi e cognomi" e che se si guadagnano 6 o 9 miliardi di euro "non si è un imprenditore, ma un usuraio". A settembre la formazione viola aveva proposto di stabilire un limite temporale all'aumento dei mutui a tasso variabile per proteggere le famiglie vulnerabili dall'aumento dell'Euribor, che si tradurrebbe una riduzione fino a 150 euro dei rimborsi mensili. (Spm)