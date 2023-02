Ucraina: Ukrenergo, forniture elettricità a Odessa potrebbero migliorare da venerdì prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dell’approvvigionamento elettrico di Odessa e della sua regione potrebbe migliorare da venerdì prossimo. Lo ha riferito Ukrenergo, operatore del sistema di trasmissione dell'elettricità in Ucraina. Ieri le forniture di energia elettrica hanno subito interruzioni a causa di un’avaria significativa in una sottostazione elettrica. L’azienda ha ricordato che dal 10 ottobre a oggi, e in particolare negli ultimi due mesi, tutte e tre le sottostazioni che riforniscono la città e la regione di energia elettrica sono state danneggiate dagli attacchi missilistici russi. Al momento, circa il 40 per cento degli utenti della città (all’incirca 280 mila persone) è privo di elettricità, secondo quanto ha riferito il primo ministro, Denys Shmyhal. “Tuttavia, durante la sera e la notte è possibile ripristinare le forniture a oltre 200 mila utenti e all’infrastruttura critica”, ha aggiunto. (Kiu)