Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), Calenda vive in un altro mondo, centrodestra parla di fatti e loro viaggiano a fake news

23 luglio 2021

- "Ma in che mondo vive Calenda, per cui i lombardi voteranno Moratti senza se e senza ma? Secondo lui votano per una candidata che lui muove con il telecomando, che ha smentito pubblicamente prima sull'autonomia e poi sui taxi? Ma poi, dato che oggi è lui a offendere la Lega, ma vogliamo dire chi è Calenda? Uno che si fa eleggere con i voti del PD al Parlamento Europeo, poi si prende un anno per fare la campagna elettorale da sindaco di Roma ma la sera del voto, dopo aver perso e mancato il ballottaggio, annuncia che non farà nemmeno il consigliere comunale, poi si abbraccia pubblicamente con Enrico Letta per l'accordo elettorale con il PD che smentisce qualche ora dopo per andarsene con il suo mentore Renzi e per fare la guerra al PD". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda, a commento delle critiche rivolte alla Lega e al leader del Carroccio Matteo Salvini da Carlo Calenda in occasione dell'incontro elettorale del Terzo Polo che si è svolto oggi al teatro Parenti di Milano. "Che brutta campagna elettorale qui in Lombardia, Il centrodestra parla di fatti, questi viaggiano a balle e fake news", aggiunge il leghista.(Rem)