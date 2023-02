Lazio 2023: Cesa (Udc), oggi all’Auditorium chiaro segnale degli elettori per Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che la giornata di oggi all’Auditorium rappresenti la risposta tangibile più diretta e chiara a chi continua ad evocare inutili voti disgiunti. Lo afferma in una nota Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc. "(Nicola) Zingaretti e (Alessio) D’Amato si mettano l’anima in pace: hanno avuto cinque anni per convincere gli elettori a confermare una maggioranza sostenuta da Pd e M5S e non sono neanche riusciti a presentarsi con la stessa coalizione uscente: come faranno a spiegare divisi ciò che non sono riusciti a fare in cinque anni di maggioranza uniti? D’Amato si illude: per quale ragione i 5 Stelle dovrebbero fare voto disgiunto a discapito di se stessi? Gli elettori del Lazio hanno chiaramente manifestato una voglia di cambiamento. Vogliono girare pagina rispetto al passato e Rocca, uomo del fare, è la persona giusta", conclude. (Com)