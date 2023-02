+Regionali: Berlusconi, vincere e vinceremo, Forza Lazio, Forza Roma, Forza Italia+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Dobbiamo vincere e vinceremo. Forza Lazio, Forza Roma, Forza Italia". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo discorso in video nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Tenteranno di dividerci e di sfruttare ogni più piccolo errore ma non ci riusciranno, lo stanno facendo anche a livello di governo, ma non ce la faranno e vinceremo il governo regionale. Forza Italia ci sarà e sarà decisiva, non solo numericamente ma anche sul piano politico", ha concluso Berlusconi. (Rer)