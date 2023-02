+Regionali: Berlusconi, vincere e vinceremo, Forza Lazio, Forza Roma, Forza Italia+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Dobbiamo vincere e vinceremo. Forza Lazio, Forza Roma, Forza Italia". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo discorso in video nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Tenteranno di dividerci e di sfruttare ogni più piccolo errore ma non ci riusciranno, lo stanno facendo anche a livello di governo, ma non ce la faranno e vinceremo il governo regionale. Forza Italia ci sarà e sarà decisiva, non solo numericamente ma anche sul piano politico", ha concluso Berlusconi. (Rer)