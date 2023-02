Lazio 2023: Berlusconi, Rocca capitano di valore con squadra molto competente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca "è un capitano di valore". Il Lazio "è la regione più importante d'Italia, perché ospita Roma ma anche per tante eccellenze, economiche, agricole, industriali e di ricerca. Le manca solo un'eccellenza, una squadra di governo regionale all'altezza di quello che merita". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo discorso in video nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Con Rocca c'è una squadra molto competente che vincerà le elezioni, è un capitano di valore, la sfida più bella e difficile è quella di governare Roma per cinque anni in modo diverso da quanto avvenuto finora", ha concluso (Rer)