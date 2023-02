Autonomia: Cattaneo (FI), approvazione possibile grazie a nostra mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti del primo, importante risultato raggiunto sull'autonomia. Senza la mediazione portata avanti da Forza Italia nelle ultime settimane, non avremmo compiuto questo passo avanti verso un'Italia davvero capace di erogare migliori servizi ai cittadini". Così a "Sky Tg24" il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che poi ha proseguito: "Abbiamo tenuto numerose riunioni con i nostri rappresentanti al governo e con i nostri governatori e abbiamo svolto un grande lavoro di cesello rispetto ai Lep, al fondo di perequazione e all'uscita dalla spesa storica: grazie a noi, si è arrivati all'approvazione in CdM. L'autonomia è un valore nel momento in cui viene ben strutturata per dare ai cittadini la libertà di scegliere i servizi migliori, creando una naturale competizione che spinge verso l'alto la qualità dell'offerta. E i Lep rappresentano un elemento determinante per un sistema di pesi e contrappesi che eviti asimmetrie non solo tra Nord e Sud del Paese, ma anche tra grandi città e zone di provincia o tra aree montane e non. Ora inizierà una fase di dettagliamento di diversi aspetti della riforma da condurre tutti insieme: governo, regioni e Parlamento", ha concluso. (Com)