Lazio 2023: De Poli (Udc), centrodestra unito e compatto a sostegno di Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il centrodestra è unito e compatto e ancora una volta si presenta forte di questa unità dinanzi agli elettori. E lo facciamo nella convinzione che, in questi primi 100 giorni, abbiamo avviato una autentica inversione di marcia". Lo ha detto il senatore Udc e presidente nazionale del partito, Antonio De Poli, intervenendo all’Auditorium della Conciliazione ad una manifestazione del centrodestra a sostegno del candidato presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Oggi siamo qui davanti a questa bellissima platea che ringrazio: avanti per tracciare una direzione di futuro alla regione Lazio, con Francesco Rocca candidato! Una volta, Francesco hai detto una frase che mi ha colpito: oggi abbiamo una regione senz’anima. La nostra coalizione ambisce alla vittoria perché ha un’anima. E quell’anima sei tu Francesco! È l’anima della solidarietà e del volontariato, di chi sa cosa vuol dire essere accanto a chi è più in difficoltà”, ha aggiunto. (Com)