Lombardia 2023: Calenda, smettetela di votare Lega perché non si può andare avanti così

20 luglio 2021

- "Ieri sono stato in Val Trompia, era pieno di gente, e ho detto una cosa molto semplice: va bene, siete di destra, ma potete votare uno che non ha mai lavorato un giorno in vita sua nel posto in Italia in cui c'è più cultura del lavoro e della produzione? Poi le risposte sono: 'noi abbiamo sempre votato Lega però Salvini non ci piace'. E smettetela di votare Lega, perché non si può andare avanti così". Lo ha detto Carlo Calenda a margine di un incontro al Teatro Parenti di Milano con Letizia Moratti e Matteo Renzi. Ha poi aggiunto sulle Regionali che "mancano cinque giorni e il 40 per cento dei lombardi, come dei laziali del resto, non ha ancora deciso per chi votare. La scelta a nostro avviso è molto chiara, da un lato abbiamo Attilio Fontana che è responsabile della peggiore gestione del covid mai vista in Italia, e dall'altra abbiamo Majorino coi Cinque stelle, che vuol dire portare la decrescita infelice in Lombardia". "Quindi siccome ho grande fiducia negli elettori della Lombardia - ha concluso Calenda - penso che voteranno Letizia Moratti senza se e senza ma". (Rem)