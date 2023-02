Governo: Calenda a Meloni, giù le mani da presidenza della Repubblica, deprimente spiegarlo a semifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cara Meloni ti proponiamo questo: non toccare la presidenza della Repubblica che è l'unica cosa che funziona in questo Paese. Senza Presidente della Repubblica se ne va via l'unità nazionale. E che io lo debba spiegare a una nazionalista semifascista è deprimente. Via i busti e un po' di nazionalismo. I tempi della storia oggi sono diversi. C'è bisogno di maggiore forza dell'esecutivo". Lo ha detto Carlo Calenda durante l'incontro al Teatro Parenti di Milano con Letizia Moratti e Matteo Renzi, riferendosi alla volontà del centrodestra e del premier Giorgia Meloni di portare avanti una riforma in senso presidenzialista in Italia. "Noi proponiamo a Giorgia Meloni l'abolizione secca di una Camera. La Camera che va abolita non può essere il Senato, la Camera che rimane dev'essere il Senato nella sua autorevolezza. Noi proponiamo a Giorgia Meloni di sederci e di rivedere tutto il federalismo", ha concluso Calenda. (Rem)