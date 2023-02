Infrastrutture: Salvini, non si può bloccare alta velocità in Puglia per i mandorli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "nello scavo di Metro C è emersa una caserma romana: sarà spostata e poi ricollocata nella stazione museo. Ringrazio i Sovrintendenti illuminati, non lo sono in tutto il Paese. Non si può bloccare l'alta velocità in Puglia perché ci sono i mandorli. Buon Dio! I mandorli li sposti da un'altra parte e si va avanti col cantiere". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell'iniziativa elettorale all'Auditorium della Conciliazione di Roma a sostegno del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. (Rer)